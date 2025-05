O deputado estadual Luciano Cartaxo admite deixar o Partido dos Trabalhos para poder disputar novamente por uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba, coisa que, segundo ele, acha que não vai conseguir estando no partido por não ter o devido apoio nas eleições de 2026.

Em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (14), Cartaxo disse que está pensando no apoio aos candidato a deputados federais, Ricardo Coutinho e Luiz Couto, já têm postulantes a deputado estadual, o que dará suporte à dobradinha nos votos.

“Ricardo Coutinho tem uma dobradinha com Estela Bezerra e Luiz Couto tem com Antônio Barbosa ou Cícero Legal. Então, nós vamos ter que fazer uma avaliação desse cenário, porque vamos precisar ter apoio de um federal ”, disse ele, atestando que a dobradinha pode acontecer fora do PT.

“Eu tenho que votar em um deputado federal que também retribua o voto para deputado estadual. Isso é a coisa mais natural na política e vamos buscar outras alternativas no nosso campo, se surgir outros nomes para federal. A gente vai analisar tudo isso, mas vamos aguardar “, completou.