Vereador Dinho Dowsley: “Estou acompanhando o cavalo do prefeito”

O presidente da Câmara de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley (PSD), falou sobre o processo eleitoral de 2026, quando deve disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Ele também reforçou seu apoio ao nome do prefeito Cícero Lucena (Progressistas) como pré-candidato ao governo do Estado.

Enquanto exerce o cargo de vereador, Dinho ressaltou a importância da parceria com o Executivo municipal. “Eu estou acompanhando o cavalo do prefeito. Para onde ele caminhar, a gente vai estar junto”, afirmou o parlamentar, fazendo referência à fala de Cícero, que tem percorrido, “a todo galope”, os municípios do interior da Paraíba como pré-candidato a governador.

Contudo, Dinho destacou que o mais importante nesse processo é a manutenção da unidade entre os grupos políticos de Cícero Lucena e do governador João Azevêdo (PSB). “Quem está apostando na divisão dos partidos vai perder. O Republicanos vai marchar junto, o PP vai marchar junto e o próprio PSB, que é o partido do governador, também estará com a gente. O governador sairá candidato ao Senado”, disse.

Segundo a atual conjuntura política, Dinho explicou que há quatro vagas na chapa majoritária: duas para o Senado, uma para o governo e outra para vice. “Vai dar para acomodar todos os cavalos que estão em campo, prontos para as eleições do próximo ano”, concluiu.