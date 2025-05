Presidente do Solidariedade aposta no consenso da base na disputa pelo governo da Paraíba em 2026

Nem o vice-governador Lucas Ribeiro, nem o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena — ambos do Progressistas — foram apontados como preferidos pelo presidente do Solidariedade na Paraíba, vereador Fábio Carneiro. Ele evitou escolher entre os dois nomes e apostou em um consenso dentro da base para a sucessão estadual.

“Olha o nome do Solidariedade. Nós prestamos solidariedade à união. Eu acredito que esse grupo, juntamente com João Azevêdo, Cícero Lucena, Aguinaldo Ribeiro, Lucas Ribeiro e toda a sua base, vai chegar a um consenso e, no ano que vem, teremos uma grande chapa forte para vencermos mais uma vez as eleições”, afirmou.

Indagado sobre quem seria o melhor candidato para a Paraíba — o prefeito ou o vice-governador — o vereador disse que o ideal é aquele que consiga unir a base. Ele também destacou que a base de Cícero na Câmara está muito sólida e que o prefeito não enfrenta nenhum problema.

Sobre a possibilidade de saída de Cícero do Progressistas, Fábio Carneiro opinou que “os progressistas que se entendam” e que os demais aliados da base aguardam uma definição, torcendo por uma grande união que garanta a continuidade do exitoso trabalho do governador João Azevêdo a partir de 2027.