O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) defendeu, durante entrevista à imprensa, que a chapa do grupo governista para as eleições de 2026 seja construída de forma conjunta e com base em pesquisas eleitorais.

A declaração foi feita após o deputado estadual Felipe Leitão (PSD) fazer referência ao também deputado Adriano Galdino (Republicanos), para disputar a vaga de governador, e Mercinho Lucena (Progressistas) como vice-governador.

“É um direito que tem o deputado Felipe e é preciso que os agentes políticos venham a público declarar suas preferências. Agora eu, particularmente, defendo o critério da pesquisa para a escolha do candidato”, enfatizou.

Hervázio ainda destacou que “sonhar é preciso” e esclareceu a preferência pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), mas deixou aberta a possibilidade de votar em Adriano Galdino (Republicanos), Hugo Motta (Republicanos) ou Lucas Ribeiro (Progressistas), caso algum deles nomes seja apontado pela pesquisa eleitoral como o mais competitivo.