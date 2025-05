Hervázio Bezerra evita comentar possível crise no Progressistas

Ao ser perguntado, nesta terça-feira, sobre eventuais desavenças entre lideranças do Progressistas na Paraíba, partido que integra o bloco político do governador João Azevedo (PSB), o deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) respondeu que “não é porta-voz” do prefeito de João Pessoa (PP).

O socialista também comentou sobre declarações alusivas ao futuro político do vice-governador Lucas Ribeiro (PP).

Assista a entrevista.

*Vídeo: ParaibaOnline