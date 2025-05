Deputado afirma ter recebido carta de Kassab para desfiliação do PSD

O deputado Felipe Leitão explicou a sua mudança de partido e disse ter recebido do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a carta de anuência para que pudesse trocar de partido sem correr o risco de cometer a infidelidade partidária, ou seja, ele sai do partido sem que haja qualquer questionamento jurídico reivindicando o mandato dele.

“Recebemos a carta de liberação de maneira irrevogável e irretratável e agora o nosso destino partidário é o Republicanos. Já está decidido. Eu estava em dúvidas entre o Republicanos e o PSB, pois tinha convites de ambas as siglas. Mas, em conversa com o deputado federal Hugo Motta, com presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e com deputado Murilo Galdino, eu escolhi me filiar ao Republicanos”, enfatizou.

Segundo ele, o Republicanos é um partido que está em franca ascensão, com um crescimento muito grande e tem a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia Legislativa da Paraíba. Ele informou ainda que a filiação será oficializada no próximo dia 30 em meio uma solenidade festiva com a presença de todas as lideranças que o apoiam, além do presidente Hugo Motta.

“A gente vem para colaborar com o partido que já é gigante. Com a nossa entrada, a bancada na Assembleia Legislativa sobe para nove deputados estaduais. O presidente da Casa é do Republicanos e agora tem o vice também”, argumentou.