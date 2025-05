Wilson Filho acredita que Hugo Motta vai disputar governo da Paraíba em 2026

Em entrevista concedida à imprensa, nesta segunda-feira (12), o deputado licenciado, Wilson Filho (Republicanos), falou sobre a força que o seu partido terá no processo eleitoral de 2026 e que vai definir decisões juntamente com o governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), considerado o líder do grupo da situação.

O deputado, hoje secretário de Educação do Estado, opina que o presidente do seu partido, atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, vai disputar o governo da Paraíba nas próximas eleições porque é um nome de consenso entre todos da base.

“Não tem como dizer que essa decisão não vai passar pelo Republicanos. Não tem como não passar”, atestou Wilson Filho acrescentado que todos que estão no debate, a exemplo do próprio governador João Azevedo, do vice-governador, Lucas Ribeiro, do prefeito Cícero Licença e do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, dizem que se Hugo Motta for o candidato, todos topam.

“Nós temos um nome que, se topar ser, seria um grande nome: Hugo Motta. Ele está num processo nacional e é normal não poder dizer que topa ser candidato agora, mas eu acredito que ele vai topar. É uma crença minha”, enfatizou muito embora, advertido que não dá para esperar e que é preciso o grupo avaliar outros nomes.

Para Wilson Filho, não dá para não colocar no processo de disputa, o nome de Adriano Galdino, de Cícero Lucena e de Lucas Ribeiro, que é candidato natural, que pode assumir a cadeira, caso o governador saia para disputar o Senado, porém ressalta que tudo vai começar a partir da decisão de Azevedo, uma vez que, se ele sair, será um cenário e se ficar até o final do governo, é outro cenário.

“Mas em qualquer dos cenários cabe o nome do Republicanos na chapa e cabe como candidato a governador”, avaliou.