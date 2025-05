Ricardo Coutinho sobre o incêndio no Trauma de JP: crônica de um desastre anunciado

O ex-governador Ricardo Coutinho (PT) utilizou as redes sociais para protestar contra o que considerou um descaso, no tocante à falta de manutenção no Hospital de Trauma de João Pessoa.

Leia trechos do que ele disse:

“O Domingo das Mães terminou em tragédia. Pela segunda vez, no atual governo, o Hospital do Trauma de João Pessoa vivencia um incêndio em suas instalações.

“Funcionários tendo que evacuar os pacientes e levá-los para fora do prédio. Os pacientes de UTI também tiveram de ser deslocados.

“Infelizmente, isso é uma crônica de um desastre anunciado. Até 2018, o Trauma tinha manutenção e revisões periódicas e uma série de normas que levaram esse hospital a conseguir a ´Acreditação 2´ pela ONA (Organização Nacional de Acreditação).

“Após o nosso governo, tanto as manutenções periódicas como o conjunto de normas que faziam do Trauma o único hospital público do Nordeste a ter o nível 2 de ´Acreditação´ deixaram de existir, lamentavelmente.

“No nosso governo, saímos de 148 leitos no Trauma para 331. Depois foi diminuído. Quadruplicamos os leitos de UTI nesse hospital e regularizamos todo o corpo de funcionários com os direitos trabalhistas.

“Não escrevo sobre isso não é para publicizar as conquistas de nosso governo, mas é para demonstrar que pode ser diferente e que coisas assim são inadmissíveis.

‘O que vai acontecer? Nada. O governo vai continuar a tratar o hospital da mesma forma, porque só sabe fazer assim

“Lamento profundamente. E pra finalizar, vos digo: não é só o Trauma-JP que está nessas condições”.

*vídeo: redes sociais