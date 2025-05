Pedro Cunha Lima aceita desafio feito por secretário para debater situação da Educação na Paraíba

O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSD) aceitou o desafio lançado pelo secretário estadual de Educação, deputado licenciado Wilson Filho (Republicanos), feito nesta segunda-feira (12), durante entrevista à imprensa, na qual desmentiu as denúncias feitas por Pedro. O ex-deputado havia criticado a situação de algumas escolas no interior da Paraíba, classificando-a como descaso por parte do governo do PSB.

Segundo Wilson Filho, as críticas de Pedro Cunha Lima têm viés político. Ele afirmou que, “quando se quer encontrar defeitos, até na própria casa eles aparecem”, e acusou Pedro de não dedicar tempo para apontar os problemas de Campina Grande.

“Eu não tenho nem dúvidas de que as nossas escolas estaduais são muito melhores do que as municipais. Ele só voltou a falar sobre educação porque lançamos, em Campina Grande, o ‘Passe Livre Estudantil’, e agora a pressão está sobre a Prefeitura para que o transporte também seja gratuito para os estudantes da rede municipal”, destacou o secretário.

Ainda segundo Wilson Filho, o maior governador da história da educação na Paraíba é o atual governador João Azevêdo. Ele desafiou Pedro a comparar a gestão educacional do pai dele, o ex-governador Cássio Cunha Lima, com a administração atual.

Pedro respondeu que aceita o desafio “com muito gosto”, para fazer as críticas necessárias, apontar os erros e ouvir o que o governo tem a dizer sobre uma série de situações enfrentadas pela rede pública estadual de ensino.

Contudo, ele considera que, antes de querer debater com ele, o governo deveria dar respostas aos estudantes, pedir desculpas e esclarecer os casos de substituição de professores por motivos políticos em municípios como Serra Redonda e Areial.

“Há tantas questões para as quais o governo do estado e o secretário devem uma resposta. Eles devem atenção aos nossos estudantes. O secretário deveria estar mais preocupado em manter contato com esses alunos do que comigo, mas estou à disposição”, afirmou Pedro Cunha Lima.