Governador evita embate com senador Veneziano

O governador João Azevedo (PSB) evitou falar com a imprensa sobre os avanços que o seu possível opositor na disputa pelo Senado Federal em 2026, o presidente do MDB, senador Veneziano Vital do Rêgo, vem fazendo na busca pela reeleição, atraindo prefeitos aliados de Azevedo e de militância socialista.

Indagado pela imprensa nesta segunda-feira (12), o governador não se mostrou preocupado com o conflito político que terá que enfrentar, caso decida mesmo disputar o cargo de senador. Ele disse que não era o momento para se ater a questões da política partidária.

“Na verdade, a gente vai discutir isso na hora certa quando eu sentar com cada prefeito para a gente poder fazer a discussão sobre o processo eleitoral de 2026, que será feito em 2026. O meu foco hoje é gestão. O meu foco é isso aqui, isso aqui é resultado”, disse.

Conforme o governador, a população espera, verdadeiramente, dele é que converse menos, faça menos poesia, aja mais e entregue mais. “E esse é um governo que entrega. Esse é um governo que tem uma resolutividade maior do que qualquer governo que tenha passado pela Paraíba”, destacou.

Azevedo lembrou ainda que o governo tem hoje um volume de investimentos dentro dos municípios, que nunca foi visto na história administrativa da Paraíba.

“Então, é isso que a gente quer. Nós temos que continuar pautando a gestão até a hora em que a política for necessária discutir e vai acontecer a hora. A gente discute isso internamente e no momento adequado vamos dar a resposta a todas essas questões políticas”, argumentou.