Aparte: João Azevêdo trava nomeações e fará seleção de prestadores

Todas as nomeações para o Governo da Paraiba estão suspensas até meados de junho.

Somente as emergenciais serão liberadas.

Alguns aliados do governador João Azevêdo já foram informados sobre um novo critério para as indicações de prestadores de serviço: as contratações serão concretizadas mediante uma seleção e/ou avaliação prévia.

*notícia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/governador-joao-azevedo-guarda-a-caneta/