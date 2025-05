Cartaxo externa apoio a Romênio Pereira e Carlinhos Guedes para presidentes nacional e estadual do PT

O deputado estadual Luciano Cartaxo (PT) declarou apoio a Romênio Pereira, Carlinhos Guedes e Josenilton Feitosa às presidências nacional, estadual e municipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

A declaração de apoio aconteceu nesse sábado (10), quando o deputado reuniu a militância petista para falar do Processo de Eleições Diretas (PED) de 2025.

Durante o ato, Cartaxo destacou a importância da renovação partidária aliada à experiência e ao compromisso histórico com os ideais do PT.

“Romênio é um companheiro histórico do nosso partido, está alinhado com a defesa das bandeiras do presidente Lula e da construção de um partido mais democrático e conectado com as lutas do povo brasileiro. Carlinhos e Josenilton têm uma trajetória de dedicação ao nosso partido. É hora de fortalecer nossa militância e preparar o partido para os desafios de 2026”, afirmou Cartaxo.

