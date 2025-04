Senador volta a fazer defesa da gestão de Bruno: “Há muitas conquistas a serem apresentadas”

O presidente do MDB e senador da República, Veneziano Vital do Rêgo disse em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (10), que defende o governo de Lula (PT) tanto quanto o do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), que vem enfrentando muitas críticas e dificuldades da administração do município.

O senador afirmou que defende e que dificilmente vai se encontrar em um período administrativo onde não sejam identificados flancos abertos, questões que precisam ser resolvidas como é o caso do momento, mas que o prefeito enfrenta cara a cara porque sabe que tem algumas situações que precisam ser superadas.

“Eu defendo porque há muito mais a ser apresentado de conquistas do que propriamente flancos abertos”, destacou, acrescentando que acredita que nos próximos meses, as situações mais sensíveis que têm sido divulgadas pela imprensa e que não as desconhecem, assim como o prefeito Bruno Cunha Lima, serão resolvidas.

Conforme o senador tem muitas ações sendo feitas e que o prefeito vai entregá-las nos próximos dias, a exemplo da importante avenida Félix Araújo como também a Plínio Lemos, na região de Bodocongó. “Tem ações realizadas”, enfatizou.

Para Veneziano, o prefeito é uma pessoa atenciosa, que escuta, bate-papo, mas o senador afirmou que não ultrapassa os limites, pois Bruno é o prefeito da cidade.