Prefeitura de Campina Grande tem novo secretário de Cultura

O prefeito Bruno Cunha Lima anunciou, através de suas redes sociais, a nomeação de André Gomes como novo secretário de Cultura de Campina Grande. Em publicação no Instagram, Bruno destacou a experiência política e a capacidade de gestão de André, que já foi prefeito e agora assume a missão de fortalecer o calendário cultural da cidade, com foco especial no Maior São João do Mundo e no Natal Iluminado.

O prefeito também ressaltou que André Gomes é um “gestor formado na escola do saudoso Edvan Leite”.

Na mesma publicação, Bruno agradeceu ao ex-secretário Ronaldo Cunha Lima pelo trabalho realizado à frente da Secult durante o período em que esteve no cargo.