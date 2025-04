Lucas Ribeiro: “NInguém atira pedras em árvore que não dá frutos”

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Progressistas), voltou a retrucar o senador Efraim Filho (União Brasil), que havia criticado sua trajetória política em função da federação entre os dois partidos na Paraíba.

Para o senador, o União Brasil tem mais hegemonia no estado sob seu comando na federação do que o Progressistas. No entanto, esse não é o entendimento de Lucas Ribeiro, que vê as declarações de Efraim como soberba, gerando um estremecimento entre eles.

Lucas Ribeiro admitiu que não ouviu as declarações do senador, mas citou o ditado: “ninguém atira pedras em árvore que não dá frutos” e afirmou que cada um dá o que tem. Portanto, disse que deixava o senador à vontade para falar o que bem entendesse.

“E a gente segue aqui, continuando nosso trabalho firme e, acima de tudo, fazendo o que nós estamos fazendo enquanto governo do estado, fazendo a Paraíba viver o seu melhor momento. Um estado que hoje tem transformado vidas, que tem trazido desenvolvimento por todas as regiões. Onde a gente passa, vê isso. Esse tem sido o nosso foco, e nós não vamos desviar dele”, argumentou.

Indagado se esses desentendimentos poderiam dificultar a federação na Paraíba, o vice-governador respondeu que essa é uma discussão que começa em nível nacional e que os estados não têm muito o que fazer. “Eles precisam se adequar e se entender nos casos que forem possíveis. Então, vamos aguardar os desdobramentos nacionais para termos nossos posicionamentos aqui”, ponderou.