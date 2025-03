Deputado espera desfecho de negociação para deixar o PSDB

O deputado Tovar Correia Lima disse ao ParaibaOnline que não cogita sair do PSDB no curto prazo, mesmo com a iminente filiação de Pedro Cunha Lima ao PSD.

Ele disse que vai aguar o desfecho das negociações do PSDB com o Podemos visando uma incorporação dos ´tucanos´ pelo segundo.

Veja a entrevista do deputado ao ParaibaOnline.

*Vídeo: ParaibaOnline