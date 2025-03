O deputado estadual Sargento Neto, do PL, apelou ao governador da Paraíba, João Azevêdo, para que zere a alíquota do ICMS incidente sobre os produtos da cesta básica.

Ele lembrou que o Estado, conforme anuncia o próprio governo, vive um quadro fiscal bastante confortável, de modo que a medida não traria qualquer prejuízo para suas obrigações legais e constitucionais.

“João Azevêdo, tenha firmeza e retire o ICMS dos produtos da cesta básica! O povo paraibano precisa de comida na mesa, não de mais impostos”, comentou o deputado.

“Se o governo estadual realmente quer ajudar o povo da Paraíba, deve começar pelo essencial: retirar os impostos da cesta básica”, complementou.

O parlamentar fez críticas ao que considera um discurso meramente midiático do governo Lula, que anunciou com estardalhaço a redução do Imposto de Importação como forma, segundo a equipe do presidente, de tentar frear a carestia que afeta drasticamente os preços dos alimentos no país.

“Reduzir o imposto de importação pode até parecer uma solução, mas não trará benefícios reais para a população. O que faz diferença no dia a dia é o preço dos alimentos na feira e no supermercado”, ponderou Sargento Neto, que lembrou que o próprio Lula, aliado de João Azevêdo, sugeriu que os governadores zerem o ICMS dos alimentos.

*Com informações da Ascom