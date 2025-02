Aparte: vereadores de oposição em Campina afagam gestão municipal

O vereador campinense Sargento Wellington Cobra (PSB) disse que pretende “visitar” o prefeito Bruno Cunha Lima “para poder levar as nossas demandas”.

“Acredito no caminho do diálogo (…) A gente tem que estar aqui (na Câmara) para somar com a gestão, independente de sermos bancada de oposição”, justificou ´Cobra´.

“Falar mal (da gestão) por falar, eu acredito que isto não soma em nada ao nosso mandato, não contribui em nada para o povo de Campina”, acrescentou o edil do PSB em recente pronunciamento na tribuna da Câmara.

Na mesma sessão do Legislativo campinense, o vereador Márcio Guedes (PSB) afirmou que “nós estamos sendo mais bem recebidos nos órgãos da prefeitura – nós que compomos a bancada de oposição – do que pelo governo do Estado. Eles (assessores do governador) esqueceram até o meu nome (quando da recente visita de João Azevêdo a Campina, na última semana).

“É preciso que o governo do Estado tenha um olhar maior para nós que fazemos a oposição em Campina”, alertou Márcio.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui.