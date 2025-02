Bancada do Republicanos rechaça federação com dois partidos

A bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados, legenda do novo presidente da Casa, Hugo Motta (PB), rechaçou a possibilidade de formar uma federação partidária com o PP e o União Brasil.

Só lembrando: o ex-presidente da Câmara Federal Arthur Lira (PP-AL) é o maior entusiasta dessa federação.

Caso essa ´federação´ fosse firmada, contaria com a maior bancada na Câmara, com 153 deputados, e no Senado, com 17 senadores.

O PP teria o comando da federação em 17 estados e a sua presidência nacional.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

