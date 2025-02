Deputado espera que Hugo Motta coloque em pauta a anistia aos presos do 8 de janeiro

O deputado federal, Cabo Gilberto (PL) comentou com a imprensa sobre a eleição do colega paraibano Hugo Motta (Republicanos) à presidência da Câmara dos deputados, cuja eleição da nova Mesa Diretora acontece neste sábado, 1º de fevereiro, a partir das 16 horas, em Brasília.

Segundo ele, será um avanço para a Paraíba ter um parlamentar como presidente da Casa Legislativa. Ele lembrou ainda que o seu partido, o PL, terá a 1ª vice-presidência, a primeira suplência e vai ficar também em várias comissões por ser o maior partido.

“Eu espero e pedi a ele para investir na Paraíba, terminar as obras do estado como a ampliação do Porto, do aeroporto, da BR 230, empregos com o Pólo Industrial no sertão e atenção especial à Segurança Pública”, disse.

Cabo Gilberto espera ainda que o novo presidente coloque em pauta para a votação a questão da anistia às pessoas que foram presas por conta do movimento 8 de janeiro. Conforme o deputado é preciso identificar os vândalos e que eles paguem de acordo com a lei.

“O que a gente defende é a anistia às prisões arbitrárias e injustas que ocorreram e foram várias e que o deputado coloque em pauta e quem estiver mais voto,que ganhe. A gente fez essa solicitação em defesa das prerrogativas do Parlamento. A gente vai cobrar do deputado Hugo que ele cumpra o que se comprometeu conosco e eu tenho certeza absoluta que vamos sair vitoriosos”, completou.