Polícia prende grupo suspeito de invadir e roubar casas em Campina Grande

Um grupo de nove pessoas foi preso suspeito de invadir e roubar casas em Campina Grande. Dos nove suspeitos presos nesta quinta-feira (12), oito foram detidos pela Polícia Civil, enquanto o nono se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado.

De acordo com a Polícia Civil, o grupo criminoso atuava em Campina Grande há pelo menos oito meses. Os suspeitos invadiam casas, faziam as famílias reféns e as obrigavam a fazer transferências de dinheiro via pix, enquanto roubavam objetos de valor da residência.

Foram cumpridos onze mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva. Entre os itens apreendidos, estavam um carro avaliado em R$ 60 mil, três motocicletas e um faqueiro de luxo.

De acordo com o delegado Francisco Brasileiro, responsável pela investigação, o dinheiro roubado pelos criminosos era transferido para contas de “laranjas”.

Segundo a Polícia Civil, o comandante das ações criminosas é uma pessoa que está presa no Complexo Penitenciário do Serrotão, em Campina Grande, onde teria orquestrado os crimes através de um celular que mantinha escondido dentro do presídio.

* Com informações do g1pb