PF prende homem por fraudes com cartão, Pix e falsificação de dinheiro, em Patos

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (12/06) a denominada Operação Fourrée 2, que tem como objetivo combater os crimes de moeda falsa, estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, associação criminosa e lavagem de dinheiro na cidade de Patos/PB.

Na data de hoje, foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela 14ª Vara Federal de Patos. O investigado, que estava foragido, foi localizado e preso por policiais federais no município de Cabo de Santo Agostinho/PE.

Durante as investigações, levantou-se indícios de que o investigado tenha adquirido e distribuído notas falsas no comércio local patoense, além de praticar diversos golpes com cartão de crédito, transferências via pix e até mesmo empréstimos fraudados por meio da criação de empresas fantasmas.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 15/04/2024, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, localizada no bairro Jardim Santa Tereza em Patos, ocasião em que foram apreendidos cinco aparelhos celulares.

Apurou-se, outrossim, que o investigado continuava a praticar diversos crimes, razão pela qual a Polícia Federal representou ao Juízo Federal pela sua prisão preventiva, o que foi deferido integralmente.

O investigado, que tem 28 anos de idade, já tem passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, porte de drogas para consumo pessoal, estelionato, entre outros, e passará agora por audiência de custódia e posterior encaminhamento ao presídio.

A operação foi batizada de Fourrée, palavra francesa que significa “recheado” ou “folheado”, remontando às primeiras falsificações de dinheiro da história, que eram realizadas por meio da técnica de folheamento, em que o núcleo da moeda era preenchido com metal barato e apenas revestido com o metal precioso para se parecer com a sua contraparte verdadeira.

* Ascom/PF