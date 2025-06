Homem é preso suspeito de matar ex-namorada após festa, em Solânea

Na madrugada desta quinta-feira (12), um homem foi preso suspeito de matar a facadas a ex-namorada após uma festa de Santo Antônio, no município de Solânea, no Brejo paraibano.

De acordo com o delegado Diógenes Fernandes, o suspeito e a vítima haviam mantido um relacionamento por cerca de dois meses, mas estavam separados há pouco mais de dez dias. Durante a festa, o homem subiu ao palco e fez um pedido público de reconciliação, que foi recusado pela vítima.

Ainda no evento, o suspeito se envolveu em uma discussão com o filho da mulher, de 16 anos. A ocorrência foi registrada na delegacia móvel presente no local, onde o suspeito foi ouvido e liberado, já que não havia, até então, registro de agressão ou ameaça.

“O caso foi inicialmente atendido pelo delegado de plantão, Dr. Rafael. A vítima não relatou qualquer ameaça ou violência física, e o homem não possuía antecedentes criminais. Ele tinha emprego fixo e nenhum histórico de comportamento violento”, explicou o delegado Diógenes.

Entretanto, nas primeiras horas da manhã, ao fim da festa, o suspeito abordou a mulher no caminho de casa e desferiu vários golpes de faca.

“Ele agiu com frieza. Alegou ciúmes, demonstrou ressentimento e um sentimento de posse. Apesar do breve relacionamento, ele disse estar disposto a tudo”, afirmou o delegado.

O homem foi autuado em flagrante por feminicídio e permanece preso.