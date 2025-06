Homem é preso suspeito de furtar R$ 66 mil de empresário em João Pessoa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil da Paraíba prenderam nesta quinta-feira (12), no bairro do Valentina, em João Pessoa, um homem suspeito de furtar cerca de R$ 66 mil da residência de um empresário.

O crime ocorreu no sábado (7), após o suspeito prestar um serviço na casa da vítima. Ele teria retornado ao local e furtado uma mala com o dinheiro. Na ação conjunta, foram recuperados aproximadamente R$ 46 mil e uma televisão, que teria sido comprada com parte do valor.

*com informações da TV Cabo Branco