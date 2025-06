Grupo é preso suspeito de roubar casas e fazer famílias reféns em Campina Grande

A Polícia Civil da Paraíba prendeu, nesta quinta-feira (12), nove pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso que invadia casas, fazia moradores reféns e roubava objetos de valor em Campina Grande. O grupo teria atuado na região por pelo menos oito meses.

Segundo a investigação, os assaltantes forçavam as vítimas a realizar transferências via Pix durante os crimes. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e nove de prisão preventiva. Entre os itens apreendidos, estavam um carro avaliado em R$ 60 mil, três motocicletas e um faqueiro de luxo.

O líder do grupo seria um detento do Complexo do Serrotão, que comandava as ações por celular, de dentro do presídio. O delegado Francisco Brasileiro afirmou que o dinheiro era transferido para contas de “laranjas”, principalmente mulheres ligadas aos executores.

Entre os crimes atribuídos ao grupo estão:

Em 14 de janeiro de 2025, roubo de mais de R$ 20 mil da casa de um empresário. A ação foi registrada por câmeras de segurança.

Em 2 de junho, um assalto terminou em troca de tiros com a polícia no bairro Alto Branco. Um estudante de 22 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e o fluxo completo do dinheiro roubado.

*com informações do gqpb