Incêndio em Patos: morre segunda vítima; bebê segue internado

Faleceu na noite dessa terça-feira (10) Kelly Faustino, de 33 anos, segunda vítima do incêndio ocorrido em 31 de maio, em uma residência na cidade de Patos, Sertão da Paraíba. Ela estava internada no Hospital de Trauma de Campina Grande com 30% do corpo queimado.

A primeira vítima fatal, Maria Faustino Lucena, mãe de Kelly, morreu no dia 4 de junho. Ela teve 50% do corpo atingido pelas chamas.

O bebê de 1 ano, filho de Kelly, segue internado na mesma unidade hospitalar com 25% do corpo queimado.

Segundo a Polícia Civil, a principal suspeita é que a mãe da criança tenha provocado o incêndio após uma discussão com o companheiro.