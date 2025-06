A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10), em parceria com a Inteligência da Previdência Social, a ‘Operação Insano 3’, com o objetivo de dar cumprimento à mandado de busca e apreensão expedido pela 12ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba.

A medida busca aprofundar as investigações sobre a atuação de intermediários na apresentação de documentos médicos falsos para obtenção indevida de benefícios assistenciais junto ao INSS.

A investigação realizada pela Polícia Federal foi originada com a análise dos dados apontando incongruências nos documentos médicos encaminhados ao setor de perícias médicas da Previdência Social.

Os fatos praticados pelo grupo criminoso investigado no âmbito desta operação constituem a possível prática dos crimes de estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), uso de documento falso (art. 304 do CP.