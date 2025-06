Bebê de 3 meses é internada em estado grave com suspeita de agressão

Uma bebê de apenas 3 meses foi internada em estado grave no Hospital de Trauma de Campina Grande, nesta segunda-feira (9), após ser transferida da cidade de Sousa, no Sertão da Paraíba, pelo transporte aeromédico do estado.

A suspeita é de que a criança tenha sido vítima de agressões.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da bebê alegou que a deixou cair durante uma discussão com o pai da criança, que está foragido.

*com informações da TV Cabo Branco

A mulher foi ouvida e liberada. A Delegacia da Mulher de Sousa investiga o caso.

A criança foi reanimada e entubada no hospital de Sousa antes da transferência. Segundo o Trauma de Campina, ela está em estado grave, mas estabilizada na UTI.