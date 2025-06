Polícia apreende arma de fogo e várias drogas em João Pessoa

Policiais do 5° BPM apreenderam na noite de sexta-feira, uma arma de fogo e várias drogas no bairro do Grotão, em João Pessoa-PB. Os materiais foram apreendidos após o recebimento de denúncia de populares sobre a venda de entorpecentes na localidade.

As equipes realizavam o policiamento nas proximidades do Residencial Vista Alegre quando receberam informações de que estaria havendo tráfico de drogas no local. Rapidamente, as equipes partiram em diligências e visualizaram indivíduos que, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga.

Durante as buscas, os policiais foram informados sobre o bloco e apartamento para onde os suspeitos haviam corrido. Ao adentrar no imóvel, a equipe policial constatou sinais de abandono e localizou, na sala do apartamento, uma arma de fogo e vasta quantidade de drogas, além de outros materiais utilizados no tráfico de drogas.

Apesar das buscas realizadas para localizar os suspeitos, ninguém foi detido. Todo o material apreendido foi apresentado na Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.