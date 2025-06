Homem é preso novamente com arma de fogo em Campina Grande

Um homem que já respondeu pelo crime de homicídio foi preso com arma de fogo, na cidade de Campina Grande. A prisão foi realizada pela Polícia Militar na noite da última quinta-feira (05).

De acordo com o 2º Esquadrão do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam), o acusado foi localizado no bairro Três Irmãs, durante intensificação das ações preventivas e de reforço neste período do São João. Quando abordado, os policiais encontraram com ele uma pistola com carregadores e 20 munições.

O acusado, que tem 38 anos de idade, foi encaminhado para delegacia junto a arma de fogo e munições.