Dois homens são surpreendidos e mortos a tiros no Conde

Dois homens foram mortos a tiros na noite da sexta-feira (6), na região da comunidade Guruji, na cidade do Conde. De acordo com a Polícia Civil, quatro suspeitos são procurados por terem cometido o crime.

Segundo as investigações, os quatro suspeitos chegaram em um veículo na comunidade, onde as duas vítimas estavam confraternizando. Diversos tiros foram disparados contra eles, que morreram no local.

Também de acordo com a Polícia Civil, os homens mortos têm passagens na polícia por tráfico de drogas e existe a possibilidade do crime ter sido cometido por conta desse envolvimento anterior dos dois.

A polícia também informou que um dos homens mortos era considerado líder de uma facção criminosa.

A Polícia Civil segue em busca dos suspeitos de terem cometido o crime.

* Com informações do g1pb