Na manhã desta sexta-feira (6), uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Penal foi deflagrada em Cabedelo, no litoral norte da Paraíba, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. A ação conta com a participação de cerca de 100 policiais e está cumprindo 43 mandados de prisão e busca, além de outras medidas cautelares.

De acordo com a Polícia Civil, até o último balanço, 10 pessoas haviam sido conduzidas à Central de Polícia de João Pessoa.

O delegado Alexandre Fernandes, um dos responsáveis pela operação, informou que os alvos são integrantes de organizações criminosas, incluindo suspeitos que já estão presos e continuam sendo investigados.

A ação faz parte de um esforço conjunto para desarticular redes criminosas atuantes na Grande João Pessoa.