Operação contra o tráfico de drogas cumpre mandados em quatro cidades da Paraíba

Na manhã desta quinta-feira, 5, as forças de segurança da Paraíba, com base em informações compartilhadas pela FICCO-PB, deflagraram a operação “Serra de Copaóba” que consistiu no cumprimento de treze mandados judiciais, sendo sete mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão nos municípios paraibanos de Sertãozinho, Duas Estradas, Serra da Raiz e João Pessoa.

A operação teve por objetivo desarticular núcleo criminoso com atuação voltado ao tráfico de drogas e delitos patrimoniais violentos nas cidades acima citadas. No curso da ação foram apreendidas armas de fogo, drogas, cédulas falsas, dinheiro e vários materiais relacionados com os crimes investigados.

A FICCO/PB resulta da união de esforços entre Polícia Federal, Polícia Civil, Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), Polícia Militar, Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba. A integração possui como objetivo reprimir as ações de grupos criminosos organizados no Estado da Paraíba.