Acidente deixa uma mulher morta e homem ferido na PB-400, no Sertão da Paraíba

Um acidente envolvendo um carro e uma caminhonete deixou uma mulher morta e um homem ferido na rodovia PB-400, entre Conceição e Bonito de Santa Fé, na noite da terça-feira (3).

Segundo a Polícia Militar, o casal estava em um carro conduzido por um idoso de 73 anos, que foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado acima do limite permitido.

A mulher, de 72 anos, morreu a caminho do hospital. O motorista foi preso e aguarda audiência de custódia. A principal suspeita é de que o carro invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a caminhonete. A Polícia Civil investiga o caso.

*com informações da TV Cabo Branco