Tentativa de assalto a joalheria no Centro de João Pessoa deixa duas pessoas feridas

Três homens tentaram assaltar uma loja de joias na Rua Santos Dummont, no Centro de João Pessoa, na tarde desta terça-feira (3).

Durante a ação, houve troca de tiros com funcionários, resultando em um disparo na cabeça do dono da loja e um tiro de raspão no segurança. Ambos foram socorridos e estão conscientes no Hospital de Trauma.

Um dos suspeitos foi preso; os outros seguem procurados pela polícia.

*com informações da TV Cabo Branco