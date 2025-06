A Polícia Militar apreendeu uma sacola que tinha dentro dela uma arma de fogo e várias porções de drogas, nessa segunda-feira (2), durante patrulhamento tático dos policiais do 5º Batalhão, na comunidade do Timbó, no bairro dos Bancários, zona sul de João Pessoa.

O material foi deixado por traficantes que fugiram assim que perceberam a chegada da Força Tática.

Ainda foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A arma e as drogas foram levadas para a Cidade da Polícia Civil, no Geisel.