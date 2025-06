Vocalista da banda Desejo de Menina é preso após show na Paraíba

O cantor Lenno Ferreira, vocalista da banda Desejo de Menina, foi preso na madrugada deste domingo (1º) logo após uma apresentação em João Pessoa, capital da Paraíba.

A prisão foi realizada pela Polícia Militar, que confirmou a existência de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Pernambuco.

O artista é acusado pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e de condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa.

O acidente que motivou a ação judicial aconteceu no dia 5 de maio deste ano, no município de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco. Lenno dirigia um carro de luxo quando colidiu na traseira de uma van, resultando na morte de uma mulher e deixando outras sete pessoas feridas.

Segundo o tenente-coronel Flávio Santos, da Polícia Militar da Paraíba, a prisão foi realizada após o término do show, no bairro de Jaguaribe, para evitar tumulto entre o público.

“Nós tomamos conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto no nome dele, e esperamos terminar o show para não prejudicar o público. Assim que terminou, demos cumprimento. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil”, explicou.

Em nota enviada ao portal g1, a defesa do cantor afirmou ter sido surpreendida com o cumprimento do mandado de prisão.

Os advogados alegam que Lenno Ferreira sempre colaborou com as investigações e não ofereceu risco ao andamento do processo. A defesa informou que irá buscar acesso integral aos autos para solicitar a revogação da prisão.

Lenno Ferreira passou por audiência de custódia ainda na tarde de domingo e teve a prisão preventiva mantida pela Justiça.

Ele será transferido para a Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, o presídio do Róger, em João Pessoa, onde aguardará a remoção para a comarca de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco, onde o caso tramita.