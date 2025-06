Morre mulher que teve corpo queimado após explosão de gás em João Pessoa

A médica veterinária Raissa Batista, de 34 anos, morreu neste domingo (1º) no Hospital de Trauma de João Pessoa.

Ela estava internada desde o dia 23 de maio, quando sofreu queimaduras em quase 100% do corpo após uma explosão de gás no apartamento onde morava, no bairro dos Bancários.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão ocorreu ao acender a luz, após um vazamento de gás. Vizinhos ajudaram no resgate e usaram extintores para conter o fogo. O local foi interditado e passará por perícia.

*com informações do g1pb