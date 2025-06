Homem é preso após tentar matar ex-namorada e ferir frentista em João Pessoa

Um homem foi preso nesta segunda-feira (2) suspeito de tentar matar a ex-namorada em um posto de gasolina no bairro de Oitizeiro, em João Pessoa.

Segundo a Polícia Militar, ele não aceitava o fim do relacionamento e atacou a mulher com uma faca. Um funcionário do posto, de 57 anos, tentou defendê-la e teve parte da orelha cortada.

Ele foi levado ao Hospital de Trauma e está estável. O suspeito fugiu, colidiu com outro veículo e tentou escapar a pé, mas foi capturado.

A mulher não ficou ferida e prestará depoimento à Polícia Civil.

*com informações do g1pb