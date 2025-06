Estudante morre baleado enquanto ia tomar vacina, em Campina Grande

Um estudante de 21 anos morreu após ser baleado quando passava em uma rua do bairro Jardim Tavares, em Campina Grande, na manhã desta segunda-feira (2).

De acordo com informações da polícia, a vítima, Daniel Nunes Araújo, estava indo a um posto de saúde tomar vacina, quando foi atingido por uma bala.

O disparo ocorreu durante um tiroteio entre a polícia e um grupo que assaltou a residência de um empresário, no bairro Santo Antônio.

Na ação do assalto, registrada por câmeras de segurança, os criminosos abordaram o filho do empresário, entraram na casa, levaram um carro que estava na garagem e um cofre. Em seguida, o grupo fugiu.

Os policiais efetuaram buscas na região e alcançaram o grupo na altura do bairro Jardim Tavares. Na abordagem, os criminosos trocaram tiros com as guarnições policiais.

Três dos suspeitos envolvidos na ação foram baleados e levados para o Hospital de Emergência e Trauma da cidade, um deles em estado grave.

*Com informações do portal correio