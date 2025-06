Adolescente é apreendido suspeito de matar ex-namorada a facadas em Santa Rita

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta segunda-feira (2), em Santa Rita, suspeito de matar a facadas a ex-namorada, de 15 anos.

O crime aconteceu no sábado (31), quando ele invadiu o local onde a vítima estava, discutiu com ela e a atacou com golpes de faca.

A jovem tentou fugir, mas foi perseguida e morta em uma rua próxima. A Polícia Civil trata o caso como feminicídio. Um segundo homem foi preso por ajudar o suspeito a se esconder.

*com informações do g1pb