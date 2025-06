Preso em João Pessoa cantor acusado de homicídio no trânsito

A Polícia Militar da Paraíba prendeu, na madrugada deste domingo (1º), um homem acusado por crimes de trânsito, que resultaram na morte de uma pessoa e de mais sete feridas, em um acidente no Sertão de Pernambuco, no início do mês de maio deste ano. A prisão aconteceu em João Pessoa.

O acusado é um cantor, que foi preso logo após uma apresentação musical no bairro de Jaguaribe.

De acordo com o 1º Batalhão, unidade responsável pela prisão, o acusado tinha um mandado em aberto pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor, além do crime de condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa, ambos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

O acidente que resultou na expedição do mandado aconteceu no último dia 5 de maio, quando o acusado conduzia um carro de luxo, vindo a atingir uma van que transportava passageiros na BR 428, na região de Santa Maria de Boa Vista.

Na ocasião, uma vítima de 33 anos de idade morreu e pelo menos outras sete ficaram feridas.

Agora preso, o acusado segue à disposição da Justiça.