A Polícia Militar apreendeu, na última quinta-feira (29), no distrito de São José da Mata, em Campina Grande, duas armas de fogo, mais de 50 munições, um bloqueador de sinal, carregador para rádio portátil, dois detectores de GPS e recuperou um carro que tinha sido roubado dias atrás. Tudo estava em uma casa que, conforme informes, estaria servindo como base para crimes.

Nenhum suspeito foi encontrado no local, mas os moradores foram identificados.

A ação aconteceu depois que guarnições do 2º Batalhão ficaram sabendo que o carro roubado estava no Sítio Tambor e assim intensificaram as rondas na zona rural.

O veículo foi localizado na garagem da residência, onde estavam escondidas as armas e outros materiais.

A ocorrência foi registrada na Cidade da Polícia Civil, em Campina Grande.