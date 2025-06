Adolescente é morta a facadas em Santa Rita; polícia investiga feminicídio

Uma adolescente de 15 anos foi morta a facadas na manhã deste sábado (31) em Santa Rita, na Grande João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do crime é ex-namorado da vítima, e a investigação aponta para um possível feminicídio.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava em uma manicure quando o suspeito pulou o muro do local e a surpreendeu. Eles teriam discutido por alguns minutos e em seguida a adolescente foi ferida com diversos golpes de faca.

A vítima chegou a correr do local para tentar fugir da agressão, mas foi perseguida, não resistiu aos ferimentos e morreu em uma rua próxima à manicure onde ela estava.

Familiares da adolescente informaram a Polícia Civil que ela e o suspeito mantiveram um relacionamento amoroso por menos de um ano, e estavam separados há cerca de dois meses em virtude do ciúme excessivo.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito foi identificado e também seria menor, mas não foi localizado.

O local do crime passou por perícia e o corpo da vítima foi levado ao Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (NUMOL), onde também vai ser periciado.

* Com informações do G1pb