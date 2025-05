Cinco pessoas são assassinadas em 24 horas na Grande João Pessoa

A violência marcou as últimas 24 horas na Grande João Pessoa, com pelo menos cinco homicídios registrados entre a tarde de quarta-feira (28) e a manhã desta quinta (29). Os crimes ocorreram nos bairros do Cristo, Alto do Mateus, Mandacaru (em João Pessoa) e em Bayeux.

O caso mais recente aconteceu na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Mutirão, em Bayeux, onde um homem foi encontrado morto a tiros na rua Celestino Barbosa. A perícia ainda está em andamento.

Na noite de quarta, José Carlos do Nascimento, de 26 anos, foi morto com sete tiros perto da Ponte do Baralho, região que liga João Pessoa a Bayeux. Ele morava no bairro Baralho.

Ainda na noite de quarta-feira, um adolescente foi assassinado no Alto do Mateus, e Kelvin Xavier, de 20 anos, foi morto com cerca de 14 tiros em Mandacaru.

Mais cedo, no final da tarde, um homem não identificado foi encontrado morto com 20 tiros e facadas numa área de vegetação no bairro do Cristo, em João Pessoa.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

A Polícia Civil segue investigando os casos.