Venezuelano suspeito de estuprar bebê no Pará é preso em João Pessoa

Um homem venezuelano, procurado pela Justiça do Pará sob suspeita de estuprar um bebê de menos de um ano, foi preso na comunidade Saturnino de Brito, em João Pessoa, nesta terça-feira (27). A prisão foi realizada pela Polícia Civil da Paraíba.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas (PA), que também aponta suspeitas de outros abusos cometidos contra menores. A Polícia Civil não informou o sexo nem a idade exata da vítima.

As investigações começaram após a Central de Flagrantes receber, na sexta-feira (24), informações sobre a presença do foragido em comunidades indígenas da capital paraibana. A prisão contou com apoio da Funai e de um intérprete do Cermir, pois o homem só se comunica em sua língua nativa.

O suspeito está sob custódia e à disposição da Justiça.

*com informações do g1pb