Foragido por homicídio há 27 anos em Natal é preso na Paraíba

Um homem de 50 anos, foragido desde 1998 por um assassinato cometido na comunidade do Alemão, em Felipe Camarão (Natal-RN), foi preso nesta terça-feira (27) em Bayeux, na Paraíba.

A prisão foi resultado de uma operação conjunta entre as Polícias Civis do RN e da PB, com base em mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

*com informações do g1pb