Um homem foi preso nesta segunda-feira (26) no bairro do Bessa, em João Pessoa, suspeito de tentar vender um terreno utilizando documentos falsificados.

Segundo a Polícia Civil, ele negociava a venda da propriedade, avaliada em R$ 8 milhões, com um representante de uma construtora nacional por meio de um corretor de imóveis.

O corretor estranhou o valor abaixo do praticado no mercado e decidiu verificar a documentação apresentada. Ao identificar divergências nas informações, denunciou o caso à polícia.

O delegado Ademir Fernandes, responsável pela investigação, informou que o suspeito chegou a solicitar uma antecipação de R$ 500 mil e se apresentou às autoridades como um intermediário, alegando não saber que os documentos eram falsos.

A polícia montou uma operação e prendeu o suspeito ao levá-lo até o local do terreno. O verdadeiro proprietário não compareceu.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos no esquema.