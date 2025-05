Após um tiroteio no último sábado (24), que deixou dois homens feridos por balas perdidas na Rua São Judas Tadeu, no bairro do Rangel, em João Pessoa, a Polícia Militar realizou uma operação na manhã desta segunda-feira (26).

O confronto envolveu suspeitos em motocicletas e atingiu pessoas que passavam pela rua.

Uma das vítimas recebeu alta e a outra segue internada em estado estável.

Nenhum suspeito foi preso até o momento, e a PM segue com ações na área para conter a violência.