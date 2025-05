Polícia prende homem com drogas durante blitz de trânsito em João Pessoa

Uma blitz de trânsito da Operação Zero Álcool, realizada pelo Batalhão de Trânsito da Policia Militar, na madrugada deste sábado, no bairro do José Américo, em João Pessoa, prendeu em flagrante um homem que estava fazendo o transporte de 4 tabletes de crack.

O entorpecente estava em uma bolsa que o acusado levava. Ao perceber o bloqueio, ele tentou fazer uma manobra com o veículo para fugir e se livrou da bolsa, mas a ação foi percebida, ele foi rendido e preso após os policiais constatarem que se tratava de um transporte de drogas.

O caso foi levado para a Cidade da Polícia Civil, no Geisel.